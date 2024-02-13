Не Авдеевка: где ВСУ отбили больше всего атак россиян (карта)

За сутки враг нанес 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 720-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 12 февраля на фронте произошло 84 боевых столкновения. Больше всего атак враг осуществил под Марьинкой.

На Купянском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага. Это произошло вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки россиян. Бои шли у Тернов и севернее Веселого Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 7 атак оккупантов. Они атаковали неподалеку от населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки. Еще 7 атак наши воины отразили возле Тоненького и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника. В районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области было отбито 35 атак.

Марьинское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении наши защитники отразили одну атаку врага. Бой шел южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины также отбили одну атаку россиян. Это произошло западнее Новопокровки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отражают штурмы оккупационных войск. За сутки 12 февраля россияне совершили 2 безуспешных штурмовых действия.

Как сообщал "Телеграф", начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что российское наступление, которое началось еще 10 октября 2023 года, не может продолжаться вечно и вскоре оно иссякнет. По его словам, "это уже последние конвульсии, в которых бьется российская армия".