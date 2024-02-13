Не Авдіївка: де ЗСУ відбили найбільше атак росіян (карта)

За добу ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів

Триває 720-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 12 лютого на фронті сталося 84 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив під Мар’їнкою.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога. Це сталося поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки росіян. Бої йшли у Тернів і на північ від Веселого Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак окупантів. Вони атакували неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки. Ще 7 атак наші воїни відбили біля Тоненького та Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника. У районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області було відбито 35 атак.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога. Бій йшов на південь від Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни також відбили одну атаку росіян. Це сталося на захід від Новопокровки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. За добу 12 лютого росіяни здійснили 2 безуспішні штурмові дії.

Як повідомляв "Телеграф", начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що російський наступ, який розпочався ще 10 жовтня 2023 року, не може тривати вічно і незабаром він вичерпається. За його словами, "це вже останні конвульсії, в яких б’ється російська армія".