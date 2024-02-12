Російська "чудо-зброя" виявилася не такою страшною: експерти оцінили уламки збитого над Києвом "Циркона"

Експерти показали, що залишилося від російського Циркона

Під час масштабного ракетного удару 7 лютого окупанти справді використали найновіші ракети "Циркон" для спроб подолати київську ППО. Проте аналіз уламків показав, що ця зброя не відповідає характеристикам, про які говорили росіяни.

Як повідомив голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у своєму telegram-каналі, ідентифікувати уламки допомогли маркування окремих деталей, а також ідентифікація певних вузлів.

"У російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші – вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів", — написав він.

За його словами, вузли ЗМ22 зазвичай мають те ж цифрове позначення, але можуть відрізнятися буквою (3Л22, 3В22 і т.д.), що було виявлено на деяких деталях. Також увагу експертів привернула цифра 26 на болтах кермового механізму, що є характерним лише для "Цирконів".

Рувін зазначив, що на деяких деталях було виявлено також цифри 2023-2024, що говорить про те, що ракета була зібрана зовсім недавно.

"Мікроелектроніка малозбережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Здійснюються заходи для визначання складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів", — написав він і додав, що навіть на поточному етапі стає зрозумілим, що ракета не відповідає заявленим характеристикам.

Характеристики "Циркону" за заявою росіян

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман раніше теж піддав сумніву заяви росіян про гіперзвукові можливості "Циркона".