Российское "чудо-оружие" оказалось не таким страшным: эксперты оценили обломки сбитого над Киевом "Циркона"

Эксперты показали, что осталось от российского Циркона

Во время масштабного ракетного удара 7 февраля оккупанты действительно использовали новейшие ракеты "Циркон" для попыток преодолеть киевской ПВО. Впрочем, анализ обломков показал, что это оружие не соответствует характеристикам, о которых говорили россияне

Как сообщил глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в своем telegram-канале, идентифицировать обломки помогли маркировка отдельных деталей, а также идентификация определенных узлов.

"В российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, другие – узлы только для конкретных образцов. В этом случае мы видим элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов", — написал он.

По его словам, узлы ЗМ22 обычно имеют то же цифровое обозначение, но могут отличаться буквой (3Л22, 3В22 и т.д.), что и было обнаружено на некоторых деталях. Также внимание экспертов привлекла цифра 26 на болтах рулевого механизма, что характерно только для "Цирконов".

Рувин отметил, что на некоторых деталях были обнаружены также цифры 2023-2024, что говорит о том, что ракета была собрана совсем недавно.

"Микроэлектроника мало сохранена и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Осуществляются меры по определению состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов", — написал он и добавил, что даже на текущем этапе становится понятным, что ракета не соответствует заявленным характеристикам.

Характеристики "Циркона" по заявлению россиян

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман ранее тоже поддал сомнению заявления россиян о гиперзвуковых возможностях "Циркона".