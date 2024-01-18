В Китае разочарованы российским "чудо-оружием": "существенного эффекта не окажет"

В Китае считают ракеты устаревшими и неспособными оказать эффект на поле боя

После начала вторжения России в Украину многие страны мира заинтересовались тем, как на поле боя применяются передовые системы вооружения. Так экспертам из Китая, к примеру, было интересно применение оккупантами ракет "Кинжал", однако похоже, что они оказались разочарованными их неэффективностью.

Как говорится в материале Business Insider, Пекин делает большую ставку на гиперзвуковые ракеты, однако опыт России показывает, что научиться китайские военные смогут мало чему.

Кремль рекламировал эти ракеты как неостановимое чудо-оружие, которое способно преодолеть западные системы ПВО, однако на практике они оказались сбитыми американскими системами Patriot.

"Появляется все больше и больше свидетельств того, что слова США и Украины по этому поводу, являются правдой", — написал китайский военный аналитик Инь Цзе в военном журнале Ordnance Industry Science and Technology.

Хотя мнение автора может не отображать настрои китайской армии, но одобрение статей регулируется государственными органами. Инь в целом выдал очень критическую статью, в которой сообщил, что это оружие не способно оказать существенного эффекта на поле боя.

Он отметил, что "Кинжал" является спешной попыткой модернизировать ракету "Искандер", которую решили запускать с самолета. Аналитик добавил, что ракета не имеет маневренности, которая должна быть у настоящих гиперзвуковых ракет, а ее баллистическая траектория делает ее уязвимой для тех же ЗРК Patriot.

Также проблемой для оккупантов стало и то, что из-за нехватки спутников наблюдения Россия не может использовать "Кинжалы" для нанесения высокоточных ударов, поэтому использовать его можно разве что для удара по стратегическим объектам.

Также проблемой стала замена носителей МиГ-31 на Су-34, которые могут запускать эти ракеты на дистанции, недостижимой для украинской ПВО. Однако "Кинжал" оказался слишком тяжелым для этого самолета, а потому он оказался неспособен обеспечить нужный изначальный разгон, чтобы увеличить дальность полета ракеты.

Наконец Инь добавил, что ко всем проблемам также добавляется то, что из-за санкционного давления российская промышленность не может обеспечить массовое производство этих ракет, а потому спустя почти два года войны у РФ их может остаться совсем немного.

Как сообщалось ранее, в СМИ попала информация о том, как подрядчикам российских предприятий, выпускающих ракеты "Кинжал", удается избегать европейских санкций.