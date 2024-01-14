Санкции работают: российские ракеты стали хуже по качеству, говорят в ВСУ

Последний массированный обстрел украинских городов обнажил одну интересную деталь

Во время комбинированной атаки с воздуха по Украине 13 января 2024 года Россия запускала разные типы ракет, в том числе "Кинжалы", которые по заверению властей страны-террористки не имеют аналогов. Однако их качество стало хуже, не все долетели до целей.

Защитники украинского неба сбили только 8 ракет, а большинство оставшихся были "подавлены". Это может указывать на влияние западных антироссийских санкций, о чем спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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"Российские ракеты уже не те, что были вчера, как говорится. У них уже хуже качество. Может, уже санкции влияют. Информация не 100%, но есть определенные аспекты, которые на это указывают", ― заявил Игнат.

Спикер также отметил высокую эффективность работы Сил обороны со средствами радиоэлектронной борьбы. Это существенно увеличило количество российских ракет, не долетевших до целей.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ракетам "Кинжал" нет аналогов. Он называл их уникальными.

Однако эти "уникальные" ракеты плохо себя показали во время атаки 13 января. Из шести "Кинжалов" три не долетели до целей. Стоимость одной такой ракеты составляет 10 млн долларов.

На комбинированную атаку 13 января РФ потратила 239,06 млн долларов. Именно во столько обошлись три БПЛА типа Shahed-136/131, шесть авиабомб и 31 ракету.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные посредством РЭБ сумели вывести из строя более 20 ракет во время обстрела 13 января. Это событие может стать переломным, считают эксперты.