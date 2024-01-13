Опять "случайно уронили"? В Краснодарском крае РФ упала неизвестная ракета

Местная власть не комментирует инцидент, ссылаясь на "проведение специальных мероприятий"

В Павловском районе Краснодарского края РФ предположительно в ночь на 13 января 2024 года упала ракета, возможно это произошло во время массированного обстрела Украины. В интернете появилось видео местного жителя, на котором виден дымящийся снаряд, упавший между станицами Павловская и Атаманская.

Об этом информирует Телеграм-канал Astra. Официальные власти не прокомментировали случившееся, а лишь написали, что участок автодороги оцеплен из-за проведения специальных мероприятий представителями правоохранительных органов.

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"В связи с проведением специальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, участок краевой автодороги между ст. Павловской и ст. Ленинградской временно перекрыт. Просим водителей при планировании движения в этом направлении выбирать альтернативные маршруты", ― заявил глава Павловского района Роман Парахин.

Один из местных жителей прокомментировал заявление представителя местной власти. Он написал, что "это так уж звучит, когда нашли ракету в поле между Павловской и Атаманской, прикольно". Официальных заявлений о том, что это за снаряд и каким образом он оказался в Павловском районе, пока нет.

В интернете также появилось видео ракеты. Мужчина, снимавший ролик, указал, что она упала в поле между станицами Павловская и Атаманская. Он предположил время падения ― в ночь на субботу. Мужчина указал, что ракета еще дымится.

Дымящаяся ракета в Краснодарском крае

Отметим, что ранее россияне "упустили" авиабомбу на Рубежное Луганской области. Этот город находится в оккупации с мая 2022 года. Более того, снаряд упал на жилой квартал, который уцелел во время штурма Рубежного. После инцидента людей начали оттуда выселять, но не разрешили им покидать пределы города.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне за сутки не обезвредили авиабомбу в Рубежном. Пиротехники отказались работать по странной причине.