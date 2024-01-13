Били всем, чем только можно: в Воздушных силах рассказали детали последней ракетной атаки на Украину

Российские ракеты становятся все менее качественными и все чаще летят мимо цели

Ночью и рано утром в субботу, 13 января, россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине. Они применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники.

В Воздушных силах Украины сообщили, что всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. Силами и средствами ПВО было сбито 8 ракет — 7 крылатых и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Чем Россия обстреливала Украину 13 января:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

3 ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область).

"Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы! Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда", — сказано в сообщении.

В ВС подчеркнули, что это не значит, что ракеты не представляют угрозы, скорее наоборот. Украинцев призвали быть внимательными и не игнорировать тревогу, особенно с применением "баллистики".

"Сначала несколько Shahed были около полуночи, а также ракеты С-300 и С-400, которыми атаковали из Белгородской области. Затем были применены крылатые ракеты из района Каспия. Стратегическая авиация ударила ракетами Х-101, Х-555. Далее – пуски "Кинжалов", которые полетели и на западную Украину, и в сторону Днепра. Кроме того, атаки Ту-22М3, ракеты Х-22. Также применялись управляемые авиационные ракеты с нескольких самолетов тактической авиации — это противолокационная Х-31П, а также Х-59", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Более 20-и воздушных целей либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших Сил обороны. Игнат добавил, что российские ракеты становятся все менее качественными и точными и все чаще не попадают в цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российской ракетной атаки 13 января. ПВО работала во многих областях, по предварительным данным, погибших нет. В Полтавской области российская ракета упала во двор частного дома, но не разорвалась. В Черниговской области из-за вражеской атаки есть повреждения, обломки российской ракеты упали в частном секторе города, к счастью, люди не пострадали.