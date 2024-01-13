Война — день 689: Украина заключила историческое соглашение, а Россия атаковала Киев дронами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 13 января 2024 года. Накануне был действительно исторический день, — Великобритания стала первой страной, с которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Однако, несмотря на такие хорошие новости, есть и тревожные моменты. В частности, в НАТО прогнозируют, что следует готовиться к затяжной войне, поскольку в 2024, и вероятно даже в 2025 году она не закончится.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Вечер начался с дронами в воздушном пространстве Украины, однако на данный момент небо уже чистое и был отбой тревоги. В Киеве были слышны взрывы, — это средства ПВО работали по "Шахеду" на окраине, об этом уже официально заявили власти.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 13.01.2024 от DeepState

Что было в Украине 10 января — читайте по ссылке: Война — день 686: россияне давят на все направления, и продолжают обстрел городов

Информацию за 11 января смотрите по ссылке: Война — день 687: россияне давят на трех направлениях и ищут новые способы терроризировать украинцев

О том, что происходило 12 января, читайте в материале: Война — день 688: самая спокойная ночь за долгое время и визит Риши Сунака