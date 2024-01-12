В Киеве ночью прогремели взрывы: что известно (обновлено)

Город атаковали беспилотники российских террористов

В Киеве ночью с 12 на 13 января прогремели взрывы. Предварительно российские террористы попытались атаковать город с помощью ударных беспилотников.

О взрывах сообщил ряд каналов в Telegram, информацию о движении БПЛА подтвердили Воздушные силы. Российские беспилотники фиксировались в районе Бучи, Ирпени и западных районов столицы.

Информацию о взрывах подтвердил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО", – написал он.

Позже было сообщено, что беспилотники уничтожены. Предварительно, без пострадавших и разрушений.

Напомним, по последним данным, ракетный удар по дому в Киеве привел к гибели двух человек и ранению по меньшей мере 49. Также из здания извлечено до сотни домашних животных.

Во вторник, 9 января, стало известно о том, что в Киеве возросло количество погибших от массированной ракетной атаки, которой накрыл враг столицу 29 декабря прошлого года. Так, в Шевченковском районе столицы, уже после прекращения всех аварийно-спасательных работ, был обнаружен труп еще одного человека.