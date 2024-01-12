Война продлится еще долго? В НАТО сделали неутешительный прогноз

На западе считают, что инициатива на фронте будет поочередно переходить к каждой из сторон

В НАТО заявили, что Украина и ее союзники должны быть готовы к тому, что война с РФ продлится еще долго. Западные партнеры не уверены, что она закончится даже в 2025 году.

Такое мнение выразил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, сообщает Digi24. Он также подчеркнул, что Украина обязательно должна одержать победу, невзирая на сроки.

"Мой призыв — готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это (победа — ред.) не произойдет в 2024 году, вероятно, не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность получить решающую победу тем или иным способом", — отметил заместитель генерального секретаря НАТО.

В НАТО ожидают, что вона будет затяжной. Обе стороны время от времени будут идти в наступления и контрнаступления, которые будут заканчиваться то потерей, то завоеванием территорий. Мирча Джоане также напомнил, что при поддержке союзников Силы обороны Украины смогли вернуть 50% оккупированных Россией территорий.

"Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии", — сказал Джоане.

Он добавил, что НАТО нуждается в том, чтобы Украина выстояла, Молдова стала членом ЕС, а Грузия вошла в евроатлантическое сообщество.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россиян есть два сценария войны на 2024 год. Путин готов пожертвовать большим количеством своих солдат, чтобы не признавать поражение.