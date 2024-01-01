"Россия попытается поднять ставки": Климкин ответил, закончится ли война в 2024 году

Окончанием войны является не только прекращение боевых действий, но и устранение угрозы со стороны РФ на перспективу

Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин сказал, что не может точно назвать дату окончания войны в Украине, потому что на это влияет много факторов. Он считает, что необходимо делать то, что нужно на конкретном этапе, а не заниматься прогнозированием.

Об этом Павел Климкин рассказал в интервью OBOZ.UA. Дипломат обратил внимание ― у Украины и ее западных партнеров отличаются видения того, что можно считать окончанием войны.

Когда закончится война в Украине

"У нас с вами одно видение, на Западе разные видения, и они фундаментально отличаются от нашего. Там даже нет одинакового видения. Мы понимаем под окончанием войны освобождение территорий и устранение угрозы со стороны России на перспективу. Сможем ли мы достичь этого следующего года, вам никто не скажет, поскольку это на самом деле прогнозы. Но мы занимаемся не прогнозами, мы настраиваемся на то, чтобы быть готовыми к любым вызовам" ― сказал Климкин.

Бывший глава МИД считает, что Россия может поднимать ставки, особенно перед президентскими выборами. Это могут быть какие-то новые атаки или увеличение обстрелов. Однако ситуация не будет развиваться линейно, уверен Климкин. Поэтому нет смысла делать какие-то прогнозы.

"В частности, я не исключаю, что Россия попытается поднять ставки перед выборами Путина, а также поднять ставки военным, гибридным путем. Поэтому могут увеличиться обстрелы, могут быть попытки новых атак и еще какие-то попытки. Очевидно, что ситуация не будет развиваться линейно. Поэтому заниматься прогнозами относительно того, в какой момент времени война закончится, я бы не стал. Я бы просто говорил о том, что нам нужно, чтобы быть более успешными на этом этапе войны. И я считаю, что нам нужна новая общая стратегия Западом", ― сказал Климкин.

Справка: Павел Климкин был министром иностранных дел Украины с 2014 по 2019 год. Он смог удержаться на своем посту в двух правительствах Арсения Яценюка и остался в министерском кресле, когда премьером стал Владимир Гройсман. Некоторые журналисты называли его "лицом европейской интеграции Украины", потому что именно Климкин возглавил делегацию нашей страны на переговорах о подписании исторического Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2014 году.

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