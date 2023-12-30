"Россия будет доминировать": Подоляк объяснил, почему замороженный конфликт на руку врагу

Если РФ не проиграет войну, она будет еще более мотивированной, чем сейчас

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк уверен, что замороженный конфликт в Украине будет означать начало глобальной войны. Не потерпев поражения, страна-агрессор еще больше "обнаглеет".

"Россия будет вести себя крайне дерзко, Россия будет доминировать, Россия будет инвестировать, она же не вернется из милитарной экономики в нормальную экономику. Она же не вернет себе репутацию, она не отменит санкции", — привел Подоляк аргументы в пользу своего мнения в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

На это она оппонировала ему, что некоторые могут считать, что в условиях замороженного конфликта Украина сможет нарастить свой ВПК и разработать новые технологии. Однако Подоляк подчеркнул, что то же будет делать и Россия, которая, к тому же, сочтет себя победителем в войне.

"Давайте перейдем к плану частично взять Украину в НАТО … Только вы не спросили у НАТО и в Российской Федерации устроит ли их это. НАТО сегодня принимает участие в войне? Нет. НАТО не будет принимать участия в войне и, безусловно, оно не заведет на линию разграничения свои войска, это же очевидно", — добавил советник главы ОПУ.

В то же время, рассуждает он дальше, если Россия не проиграет войну, она будет еще более мотивированной, чем сейчас. Еще более ожесточенно она будет сопротивляться появлению НАТО на собственных границах.

Как писал "Телеграф", ранее Подоляк рассказал, откуда в Украине появляются слухи о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его словам, безусловно, к этому приложили свою руку россияне, но есть здесь и особенности украинской политической жизни.