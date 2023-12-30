"Росія буде домінувати": Подоляк пояснив, чому заморожений конфлікт на руку ворогу

Якщо РФ не програє війну, вона буде ще більш вмотивованою, ніж зараз

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк впевнений, що заморожений конфлікт в Україні буде означати початок глобальної війни. Не зазнавши поразки, країна-агресор ще більше "знахабніє".

"Росія буде поводити себе вкрай зухвало, Росія буде домінувати, Росія буде інвестувати, вона ж не повернеться з мілітарної економіки в нормальну економіку. Вона ж не поверне собі репутацію, вона не відмінить санкції", — навів Подоляк аргументи на користь своєї думки в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

На це вона опонувала йому, що дехто може вважати, що в умовах замороженого конфлікту Україна зможе наростити свій ВПК та розробити нові технології. Однак Подоляк наголосив, що те саме робитиме й Росія, яка, до того ж вважатиме себе переможцем у війні.

"Давайте перейдемо до плану частково взяти Україну в НАТО … Тільки ви не спитали в НАТО і в Російської Федерації чи це їх влаштує. НАТО сьогодні приймає участь у війні? Ні. НАТО не буде приймати участь у війні й, безумовно, воно не заведе на лінію розмежування свої війська, це ж очевидно", — додав радник голови ОПУ.

В той самий час, розмірковує він далі, якщо Росія не програє війну, вона буде ще більш вмотивованою, ніж зараз. Ще більш запекло вона буде опиратися появі НАТО на власних кордонах.

Як писав "Телеграф", раніше Подоляк розповів, звідки в Україні з’являються чутки про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За його словами, безумовно до цього доклали свою руку росіяни, але є тут й особливості українського політичного життя.