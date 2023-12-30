Белгород в огне: в центре города много взрывов, власти говорят о погибших (фото, видео) (обновлено)

Белгородцы называют этот удар самым мощным с начала войны РФ против Украины

В русском Белгороде взрывы, над городом поднимаются столбы черного дыма. Местные власти утверждают, что город обстреляли якобы ВСУ, есть погибшие.

Фото и видео публикуют в местных телеграмм-каналах. По состоянию на 14:25 известно, что погибли пять человек, среди которых двое детей, также пострадали около 20 человек. Очевидцы называют сегодняшний удар по Белгороду одним из самых сильных за все время полномасштабной войны против Украины.

По состоянию на 17:00, в Белгороде 12 человек погибли и 108 пострадали в результате обстрелов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Источник "Телеграфа" в спецслужбах сообщил, что Силы обороны не причастны к атаке на Белгород. Украинская сторона ударила по военным объектам на территории РФ, которые являются законными целями войны. Но российское ПВО начало сбивать украинские ракеты, которые упали на головы россиян.

"Украинские силы безопасности и обороны работают исключительно по военным целям врага", — подчеркнул источник в спецслужбах.

Взрывы в приграничном городе раздались около 14:00. Сообщается, что пострадал центр города и жилищный сектор, в нескольких районах разгорелись пожары (возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади, на Гражданском проспекте). Местные жители, находившиеся рядом с эпицентрами взрывов, получили травмы от падения осколков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что погибли двое детей.

"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилищный сектор. Все подробности позже", — пишет он в своем Телеграмм-канале.

Также сообщается, что один из снарядов упал на каток, который находится в центре Белгорода на Соборной площади, он вспыхнул. В момент удара каток был открыт. Также пострадала городская елка. По предварительным данным, город был атакован РСЗО "Град".

Также в сети публикуют фотографии следов ракет в небе. Российские паблики утверждают, что в городе работала ПВО и раздавался сигнал воздушной тревоги. Сотрудники полиции перекрывают центр Белгорода – все машины отправляют в объезд. На места пожаров и прилетов вызваны дополнительные кареты скорой помощи. Жителей просят отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, взять вещи первой потребности и скрыться в ближайших укрытиях. Но, по словам местных, часть укрытий закрыта на замок, и люди не могут скрыться.

В Белгороде намерены ввести режим ЧС для ликвидации последствий после обстрела.

Напомним, что 29 декабря россияне атаковали несколько украинских городов, выпустив более сотни ракет разных типов. Общее количество пострадавших в результате атаки на Днепр, Киев, Запорожье, Львов, Одессу, Сумскую и Черкасскую области 159 человек, среди которых 39 погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал-лейтенант ВСУ оценил массированную атаку на Украину. Он считает, что таким образом Путин пытается повлиять на морально-психологическое состояние украинцев.