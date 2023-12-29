Месть с воздуха, принуждение к миру и отсутствие "Калибров": генерал оценил небывалую ракетную атаку на Украину

Путин пытается воздействовать на морально-психологическое состояние украинцев, говорит Игорь Романенко

В пятницу, 29 декабря, Российская Федерация устроила одну из самых массированных воздушных атак на Украину. Ночью и утром было выпущено более 150 ракет разного типа и дронов-камикадзе. Сбить удалось 114 вражеских целей. Под ударом оказались крупнейшие украинские города, число погибших и пострадавших превысило сотню. А днем враг нанес повторный ракетный удар.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко поделился с "Телеграфом" мнением, чего добивался враг этим обстрелом.

Это была комплексная и, пожалуй, одна из наиболее масштабных российских атак с воздуха, поясняет Игорь Романенко. Противник, подчеркивает он, использовал как барражирующие боеприпасы (дроны Shahed), так и ракеты разного типа: крылатые Х-101/Х-555/Х-55, Х-22/Х-32, управляемые, выпущенные из ЗРК – С-300, С-400/Искандер-М, аэробаллистические (Х-47М2 "Кинжал"), противорадиолокационные (Х-31П и Х-59). За исключением, похоже, "Калибров".

По мнению генерала, то, что россияне давно не используют "Калибры", – одно из украинских достижений этого военного года.

"Оно заключается в том, – поясняет эксперт, – что наши удары по разным объектам Черноморского флота РФ существенно снизили его потенциал. И заставили российские военные корабли перебазироваться в Новороссийск, другие более далекие, чем Крым, порты".

Так мы обеспечили функционирование нового зернового коридора, уже без саботажного участия РФ. И (это важно уже в военном плане) значительно снизили возможности применения корабельного состава для нанесения ударов "Калибрами", акцентирует Игорь Романенко.

Что касается сегодняшней атаки – это, по мнению генерала, нервная реакция Путина на обстоятельства, которые складываются в последнее время. Но и – некий задел на будущее, учитывая турбулентность 2024 года.

"Во-первых, это нервная реакция на массовое уничтожение украинской стороной российских самолетов Су-34 на южном направлении. А потом и большого десантного корабля "Новочеркасск" с рядом стоящим учебным катером в Феодосии. Разборки там проводятся неслабые – и по руководителям ПВО, и по оккупационному ЧФ РФ в Крыму", – отмечает Игорь Романенко.

Во-вторых, продолжает эксперт, так Кремль пытается воздействовать на военную компоненту.

"Россияне продолжают наступательные действия тактического масштаба на востоке и юге. А Силы обороны Украины проводят стратегическую оборонительную операцию по всему активному фронту длиной около 1,5 тыс. км. И ракетно-дроновые массированные удары имеют целью как сократить наши ресурсы в тылу, так и ослабить системы ПВО. Эдакое дополнение воздушной компоненты к действиям на суше", – отмечает генерал.

В-третьих, акцентирует он, таким образом, по мнению Путина, можно воздействовать на морально-психологическое состояние украинцев. В первую очередь – жителей Киева, места принятия решений. В надежде, что они начнут оказывать давление на власти, подталкивая их к переговорам.

"А переговоры, похоже, необходимы Кремлю как можно быстрее, несмотря на политические заявления Путина, Медведева иже с ними, что РФ за стол переговоров садиться не собирается. Скорее всего, путинский режим готов "заморозить" конфликт, легитимизировать захваченное, а дальше действовать по обстановке. Делая ставку, к примеру, на то, что выборы в 2024 году приведут к власти более удобных для России политиков в США и Европе. Что приведет к снижению поддержки Украины", – констатирует Игорь Романенко.