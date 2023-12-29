Помста з повітря, примус до миру та відсутність "Калібрів": генерал оцінив небувалу ракетну атаку на Україну

Путін намагається впливати на морально-психологічний стан українців, каже Ігор Романенко

У п’ятницю, 29 грудня, Російська Федерація влаштувала одну із наймасовіших повітряних атак на Україну. Вночі та вранці було випущено понад 150 ракет різного типу та дронів-камікадзе. Збити вдалося 114 ворожих цілей. Під ударом опинилися найбільші українські міста, кількість загиблих та постраждалих перевищила сотню. А вдень ворог завдав повторного ракетного удару.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006—2010 рр.) Ігор Романенко поділився з "Телеграфом" думкою, чого добивався ворог цим обстрілом.

Це була комплексна і, мабуть, одна з наймасштабніших російських атак з повітря, пояснює Ігор Романенко. Противник, підкреслює він, використовував як боєприпаси, що баражують (дрони Shahed), так і ракети різного типу: крилаті Х-101/Х-555/Х-55, Х-22/Х-32, керовані, випущені із ЗРК — С-300, С-400/Іскандер-М, аеробалістичні (Х-47М2 "Кинджал"), протирадіолокаційні (Х-31П та Х-59). За винятком, схоже, "Калібрів".

На думку генерала, те, що росіяни давно не використовують "Калібри", – один з українських здобутків цього воєнного року.

"Воно полягає в тому, — пояснює експерт, — що наші удари по різних об’єктах Чорноморського флоту РФ істотно знизили його потенціал. І змусили російські військові кораблі перебазуватися до Новоросійська, інші більш далекі, ніж Крим, порти".

Так ми забезпечили функціонування нового зернового коридору вже без саботажної участі РФ. І (це важливо вже у військовому плані) значно знизили можливості застосування корабельного складу для завдання ударів "Калібрами", акцентує Ігор Романенко.

Щодо сьогоднішньої атаки – це, на думку генерала, нервова реакція Путіна на обставини, які складаються останнім часом. Але й – якийсь запас на майбутнє з огляду на турбулентність 2024 року.

"По-перше, це нервова реакція на масове знищення українською стороною російських літаків Су-34 на південному напрямку. А потім і великого десантного корабля "Новочеркаськ" з навчальним катером у Феодосії. "Розборки" там проводяться неслабкі – і по керівниках ППО, і по окупаційному ЧФ РФ у Криму", – зазначає Ігор Романенко.

По-друге, продовжує експерт, таким чином Кремль намагається впливати на військову компоненту.

"Росіяни продовжують наступальні дії тактичного масштабу на сході та півдні. А Сили оборони України проводять стратегічну оборонну операцію по всьому активному фронту завдовжки близько 1,5 тис. км. І ракетно-дронові масовані удари мають на меті як скоротити наші ресурси в тилу, так і послабити системи ППО. Таке собі доповнення повітряної компоненти до дій на суші", – зазначає генерал.

По-третє, акцентує він, таким чином, на думку Путіна, можна впливати на морально-психологічний стан українців. Насамперед – мешканців Києва, місця прийняття рішень. В надії, що вони почнуть чинити тиск на владу, підштовхуючи їх до переговорів.

"А переговори, схоже, необхідні Кремлю якнайшвидше, попри політичні заяви Путіна, Медведєва тощо, що РФ за стіл переговорів сідати не збирається. Швидше за все, путінський режим готовий "заморозити" конфлікт, легітимізувати захоплене, а далі діяти за обставинами. Роблячи ставку, наприклад, на те, що вибори у 2024 році приведуть до влади більш зручних для Росії політиків у США та Європі. Що призведе до зниження підтримки України", – констатує Ігор Романенко.