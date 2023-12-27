Пішов на дно не один: ЗМІ повідомили, скільки моряків було на борту "Новочеркаська"

Командир корабля сказав, що все чудово

Під час атаки на корабель "Новочеркаськ" в порту тимчасово окупованої Феодосії на ньому був чималий екіпаж. Російські моряки побачили дно Чорного моря, як і судно окупантів.

Про це повідомляє російське видання ASTRA у Telegram, посилаючись на власні джерела. Понад 30 моряків вважаються зниклими безвісти, більш як 20 травмовано та одна особа загинула.

"77 моряків перебували на кораблі "Новочеркаськ" у момент атаки в порту Феодосії", — йдеться у повідомленні.

За даними джерел ASTRA, боєприпас під час атаки вночі вівторка, 26 грудня, влучив у носову частини великого десантного корабля та спричинив потужний вибух.

Фото, на якому вижно екіпаж та людей на борту

Як пише видання, на борту в момент атаки, окрім зазначених 77 моряків, були й інші члени екіпажу "Новочеркаська". Згідно з первинними даними, постраждали як мінімум три з них, точна кількість постраждалих невідома.

РосЗМІ з посиланням на родичів моряків пише про щонайменше двох офіцерів, які могли перебувати на кораблі в момент атаки. Також повідомлялось, що "під питанням" була доля 57 членів екіпажу та 16 місцевих жителів, які брали участь у розвантажувальних роботах.

Пізніше журналісти ASTRA написали: "33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула внаслідок атаки на корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії".

РосЗМІ пишуть, що на місці було знайдено уламки ракети Storm Shadow.

Крім того, зазначається, що російські журналісти додзвонились до командира "Новочеркаська" Миколи Степаненка. За його словами, "ніхто не постраждав, все рівно, все відмінно".

Зауважимо, що корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. За інформацією ЗМІ, "Новочеркаськ" міг використовуватися для перевезення до Криму БПЛА типу Shahed та інших боєприпасів.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти 26 грудня було уражено також навчально-тренувальне судно "УТС-150". Це старе судно, яке на знімках із порту можна побачити ще з 2007 року.