"Нептун", Storm Shadow або ATACMS: чим знищили ВДК "Новочеркаськ" і яку інтригу таїть ракетний удар

На роль могильника російського БДК претендують 4 кандидати

Ще один російський корабель, цього разу великий десантний "Новочеркаськ", було знищено під час успішного ракетного удару ЗСУ. Відмінною рисою чергової атаки Збройних сил України став той факт, що корабель перебував у Феодосійській бухті. А цей східний порт Криму знаходиться далі від підконтрольної частини України, аніж основна база Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

"Телеграф" вирішив розібратися, якою зброєю міг бути вражений російський ВДК "Новочеркаськ". І це виявилося непростим завданням.

Так, у розпорядженні України на даний момент є відносно невелика номенклатура ракет, здатних завдавати подібних ударів, власне, достовірно відомо лише три:

український протикорабельний ракетний комплекс «Нептун»;

британський ракетний комплекс авіаційного базування Storm Shadow;

французька ракета повітряного базування SCALP-EG, ідентична своїм характеристикам Storm Shadow.

Згідно з відкритими даними, максимальна дальність стрілянини Storm Shadow та SCALP-EG у її експортному варіанті, отриманому Україною, становить близько 250 км, а "Нептуна" – 280 км. Відстань від Берислава Запорізької області до Феодосії становить близько 250 км, а від правого берега Дніпра в Херсонській області – 280 км.

Іншими словами, найбільш вірогідним кандидатом на завдання удару по Феодосії можна вважати "Нептун". Адже зазвичай пуски ракет для більшої безпеки виробляють із глибини території з відстані щонайменше 20-30 км від передової.

Як далеко можуть бити ракети ЗСУ

Втім, не варто списувати з рахунків і Storm Shadow або SCALP-EG, які може пустити літак, підлетівши на достатню відстань для удару — до 250 км від Феодосії. У такому разі пуск мав проводитися над Чорним морем, з відстані приблизно 80-100 км від західного узбережжя Криму.

Загалом подібна відстань має контролюватись ППО ЗС РФ, та їх хвалені ракетні комплекси С-400 і навіть старіші С-300 мають накривати подібну дистанцію. Але очевидно, що система ППО не змогла цього зробити, адже навіть найкращі російські ЗРК С-400 у Криму знищувалися ЗСУ. Ймовірно, підліт літаків і завдання удару Storm Shadow або SCALP-EG над Чорним морем проводилися з малих висот, на яких РЛС росіян їх просто "не бачать", що говорить про чудовий вишкіл українських пілотів.

Однак не виключено, що удару таки могло бути завдано і більш далекобійними ракетами на зразок ATACMS (дальність до 300 км) або вдосконаленого "Нептуна" (дальність до 400 км). Щоправда, офіційно ні тих, ні інших у ЗСУ поки що немає.

Тим часом успішний удар по "Новочеркаську" визнали навіть у Міноборони РФ, щоправда, як завжди пофантазувавши на цю тему.