Україна збиває "непереможні" ракети РФ: експерти пояснили, як це можливо

Росія занадто перебільшує заяви про "непереможність" своїх ракет

Російські терористи неодноразово намагалися застосовувати по Україні свою "диво-зброю" – так звані "гіперзвукові" ракети Х-47М2 "Кинджал". Але українська протиповітряна оборона чудово перехоплює їх, нівелюючи розповіді росіян про "невразливість" цих ракет – оскільки "Кинджали" насправді не є гіперзвуковими ракетами.

Про це пише видання EurAsian Times із посиланням на думку військових експертів. Вони вважають, що Росія занадто перебільшила можливості своєї ракети.

"Кинджал", скоріше за все, насправді не може досягати гіперзвукових швидкостей, сказав виданню фахівець із геопросторової розвідки та військовий аналітик Арвінд Панді. Саме тому ракету зміг перехопити український Patriot.

"Інакше перехоплення гіперзвукової зброї було б дуже складним завданням через притаманну йому траєкторію підльоту до мети. Виявлення цієї зброї зараз сумнівне, і в усьому світі докладаються зусилля для розробки систем космічного базування, які дозволять це зробити", – зазначив він.

Гіперзвукова зброя поділяється на дві групи – це гіперзвукові планери та гіперзвукові крилаті ракети. Але "Кинджал", вважають спеціалісти, ані те, ані інше – це всього лише аеробалістична ракета, яка в теорії здатна досягати гіперзвукової швидкості. А ось на практиці "Кинджал" не в змозі підтримувати таку швидкість.

Для росіян, кажуть експерти, така зброя – це більше інструмент хайпу та створення ажіотажу. А загалом, кожна країна має суто своє уявлення про те, що таке "гіперзвукове озброєння".

"Отже, поняття "гіперзвукової" зброї є дуже мінливим. Що стосується балістичних ракет повітряного базування, які досягають гіперзвукової кінцевої швидкості, то ці системи озброєнь будуть продовжувати поширюватися, оскільки їх легко виробляти. Але жодна зброя не є непереможною, тому що технології розвиваються. Ви розробляєте зброю, а ваш противник розробляє систему протидії цій зброї… Питання має полягати в тому, чи стоїть російська ракета "Кинжал" такого галасу", – сказав виданню ще один військовий експерт.

Тим часом, як вже писав "Телеграф", у США показали перший у світі насправді гіперзвуковий двигун Dual-Mode Ramjet (DMRJ), який побудований на використанні обертової детонації. Такий двигун зможе зробити ракети насправді гіперзвуковими (а не пародіями на гіперзвук, як російська ракета Х-47М2 "Кинджал").