Украина сбивает "непобедимые" ракеты РФ: эксперты объяснили, как это возможно

Россия слишком преувеличивает заявления о "непобедимости" своих ракет

Российские террористы неоднократно пытались применять по Украине свое "чудо-оружие" — так называемые "гиперзвуковые" ракеты Х-47М2 "Кинжал". Но украинская противовоздушная оборона прекрасно перехватывает их, нивелируя рассказы россиян о "неуязвимости" этих ракет — поскольку "Кинжалы" на самом деле не являются гиперзвуковыми.

Об этом пишет издание EurAsian Times со ссылкой на мнение военных экспертов. Они считают, что Россия слишком преувеличила возможности своей ракеты.

"Кинжал", скорее всего, на самом деле не может достигать гиперзвуковых скоростей, сказал изданию специалист по геопространственной разведке и военный аналитик Арвинд Панди. Именно поэтому ракету удалось перехватить украинскому Patriot.

"Иначе перехват гиперзвукового оружия был бы очень сложной задачей из-за присущей ему траектории подлета к цели. Выявление этого оружия сейчас сомнительно, и во всем мире прилагаются усилия для разработки систем космического базирования, которые позволят это сделать", — отметил он.

Гиперзвуковое оружие делится на две группы – это гиперзвуковые планеры и гиперзвуковые крылатые ракеты. Но "Кинжал", считают специалисты, ни то, ни другое – это всего лишь аэробаллистическая ракета, которая в теории способна достигать гиперзвуковой скорости. А вот на практике "Кинжал" не в состоянии поддерживать такую скорость.

Для россиян, говорят эксперты, такое оружие – это больше инструмент хайпа и создание ажиотажа. В целом, каждая страна имеет чисто свое представление о том, что такое "гиперзвуковое вооружение".

"Итак, понятие "гиперзвукового" оружия очень изменчиво. Что касается баллистических ракет воздушного базирования, достигающих гиперзвуковой конечной скорости, то эти системы вооружений будут продолжать распространяться, поскольку их легко производить. Но ни одно оружие не непобедимо, потому что технологии развиваются. Вы разрабатываете оружие, а ваш противник разрабатывает систему противодействия этому оружию… Вопрос должен состоять в том, стоит ли российская ракета "Кинжал" такой шумихи", – сказал изданию еще один военный эксперт.

Между тем, как уже писал "Телеграф", в США показали первый в мире действительно гиперзвуковой двигатель Dual-Mode Ramjet (DMRJ), который построен на использовании вращающейся детонации. Такой двигатель сможет сделать ракеты действительно гиперзвуковыми (а не пародиями на гиперзвук, как российская ракета Х-47М2 "Кинжал").