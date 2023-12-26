У Міноборони РФ визнали факт удару по "Новочеркаську": без вигадки не обійшлося

Окупаційна "влада" Криму вже звітувала про кількість загиблих і постраждалих

У Міністерстві оборони РФ прокоментували нічний удар по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії. Однак без вигадок у відомстві цього разу не обійшлися.

На офіційному сайті Міноборони РФ було повідомлено, що корабель отримав ушкодження. Сталося це під час відбиття атаки з боку українських захисників.

"Сьогодні вночі під час відбиття удару Збройних сил України із застосуванням авіаційних керованих ракет у пункті базування Феодосія отримав пошкодження великий десантний корабель "Новочеркаськ", — йдеться у повідомленні відомства.

Водночас Міноборони РФ заявило, що нібито в ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два українські Су-24, які здійснювали пуск ракет.

"У ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два літаки тактичної авіації противника Су-24, в районі населеного пункту Жовтень (125 км на північний схід від Миколаєва), які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет", — вигадали в Міноборони.

Водночас призначений кремлем окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок події є загиблі та постраждалі. Шістьох людей було евакуйовано.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки у Феодосії загинула одна людина, дві поранені. Пошкодження отримали шість будівель – в основному, вибиті вікна. Шість осіб евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилася у рідних та знайомих. Транспортна інфраструктура працює у штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає", — зазначив Аксьонов.

Паблік "Кримський вітер" своєю чергою пише, що інформація Аксьонова — це брехня і насправді загиблих більше, ніж одна людина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2023 року в Криму було знищено російський великий десантний корабель "Мінськ". Згоріла палуба разом з усім озброєнням.