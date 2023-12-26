У Міноборони РФ визнали факт удару по "Новочеркаську": без вигадки не обійшлося
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Окупаційна "влада" Криму вже звітувала про кількість загиблих і постраждалих
У Міністерстві оборони РФ прокоментували нічний удар по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії. Однак без вигадок у відомстві цього разу не обійшлися.
На офіційному сайті Міноборони РФ було повідомлено, що корабель отримав ушкодження. Сталося це під час відбиття атаки з боку українських захисників.
"Сьогодні вночі під час відбиття удару Збройних сил України із застосуванням авіаційних керованих ракет у пункті базування Феодосія отримав пошкодження великий десантний корабель "Новочеркаськ", — йдеться у повідомленні відомства.
Водночас Міноборони РФ заявило, що нібито в ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два українські Су-24, які здійснювали пуск ракет.
"У ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два літаки тактичної авіації противника Су-24, в районі населеного пункту Жовтень (125 км на північний схід від Миколаєва), які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет", — вигадали в Міноборони.
Водночас призначений кремлем окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок події є загиблі та постраждалі. Шістьох людей було евакуйовано.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки у Феодосії загинула одна людина, дві поранені. Пошкодження отримали шість будівель – в основному, вибиті вікна. Шість осіб евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилася у рідних та знайомих. Транспортна інфраструктура працює у штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає", — зазначив Аксьонов.
Паблік "Кримський вітер" своєю чергою пише, що інформація Аксьонова — це брехня і насправді загиблих більше, ніж одна людина.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2023 року в Криму було знищено російський великий десантний корабель "Мінськ". Згоріла палуба разом з усім озброєнням.