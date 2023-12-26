В Минобороны РФ признали факт удара по "Новочеркасску": без выдумки не обошлось

Оккупационные "власти" Крыма уже отчитались о количестве погибших и пострадавших

В Министерстве обороны РФ прокомментировали ночной удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. Однако без выдумок в ведомстве на сей раз не обошлись.

На официальном сайте Минобороны РФ было сообщено, что корабль получил повреждения. Произошло это во время отражения атаки со стороны украинских защитников.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минобороны РФ заявило, что якобы в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", — выдумали в Минобороны.

В то же время назначенный кремлем оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Шесть человек были эвакуированы.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", — отметил Аксёнов.

Паблик "Крымский ветер" в свою очередь пишет, что информация Аксенова — это ложь и на самом деле погибших больше, чем один человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2023 года в Крыму был уничтожен российский большой десантный корабль "Минск". Сгорела палуба вместе со всем вооружением.