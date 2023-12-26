І це все? Скільки ВДК залишилося у росіян у Чорному морі після знищення "Новочеркаська"

У росіян скоро буде "ювілей"

Ефектна анігіляція російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" стала далеко не першою для флоту окупантів. ЗСУ вже досить серйозно прорідили лави.

"Телеграф" розповідає про втрати десантного флоту ЧФ РФ з початку повномасштабного вторгнення. У росіян незабаром буде "ювілей".

"Саратов"

Дане судно встигло відзначитися участю в анексії Криму та вторгненні до Грузії. 24 березня 2022 року корабель стояв у захопленому порту в Бердянську, де його уразили ракети. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Пошкоджено

"Орськ" та "Цезар Куніков"

Вищезгадані кораблі отримали серйозні пошкодження під час атаки на ВДК "Саратов" у Бердянську.

Таким чином виходить, що Сили оборони України вивели з ладу 4 із 6 ВДК ЧФ РФ. При цьому потрібно мати на увазі, що деякі кораблі можуть бути "уражені" ще й їх технічним станом. Наприклад, відомо, що минулого року ВДК "Азов", який також належить ЧФ РФ, стояв на ремонті у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті. Якщо враховувати і його, то вийде, що у ЧФ РФ діючим прямо зараз залишився лише один великий десантний корабель. А повністю виведено з ладу третину таких суден.

Крім того, важливо зазначити, що росіяни до повномасштабного вторгнення встигли притягнути в Чорне море ще кілька своїх посудин з інших флотів. Втім, на них тут чекала така ж незавидна доля. Пошкоджений "Олєнєгорскій горняк" та повністю знищений "Мінськ" можуть це підтвердити.

Також не слід забувати, що Росія успішно позбавляється і флоту малих десантних суден. Вже точно відомо про кілька знищених кораблів проєкту "Серна".

Загалом у Чорному морі, за даними спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, станом на початок осені 2023 року у РФ вижило всього 8 ВДК. Ці втрати вже враховували "Новочерскаськ" просто тоді він вважався "підбитими", але росіяни, мабуть, його підлатали.

"Але ця інформація потребує уточнення станом на даний момент, може і більше", — зазначив тоді військовий.

У той же час, з наявних 8, два непридатні для використання і не виходять у море. Про це повідомив військово-морський експерт Володимир Заблоцький.

Тобто в Чорному морі, попередньо, залишилося 6 (а, ймовірно, і менше, якщо враховувати всі кораблі з пошкодженнями та на ремонті) ВДК з кількох флотів ВМФ РФ і, можливо, 1 корабель ЧФ РФ, що діє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає Феодосія після потужного вибуху в порту.