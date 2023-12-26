Вибухова хвиля з порту завдала шкоди навіть у центрі міста

Знищення російського десантного корабля "Новочеркаськ" у Криму, який міг перевозити "Шахеди", супроводжувалося потужним вибухом. Він буквально перетворив Феодосію на місто розбитого скла.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, вибухова хвиля з порту завдала шкоди навіть у центрі міста.

"Центр міста засипаний битим склом: вікна вибило вибухом", — йдеться у матеріалі.

У деяких будівель, наприклад, місцевої музичної школи не залишилося жодного вцілілого вікна.

Крім того, навіть через п’ять годин пожежа в порту все ще тривала. ЇЇ можна побачити з набережної.

Водночас псевдоголова Криму Сергій Аксьонов заявляє, що пошкодження отримали всього "шість будівель".

"Шістьох людей евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилася у рідних і знайомих", — інформує зрадник.

Також, за його даними, вже відомо про одного загиблого та двох поранених внаслідок вибуху.

Нагадаємо, що більше деталей про новий потужну "бавовну" у Криму ви можете дізнатися з матеріалу "Телеграфа", перейшовши за посиланням.