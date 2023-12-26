Город разбитого стекла: как выглядит Феодосия после мощнейшего взрыва в порту (фото)
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Взрывная волна из порта нанесла ущерб даже в центре города
Уничтожение российского десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить "Шахеды", сопровождалось мощнейшим взрывом. Он буквально превратил Феодосию в город разбитого стекла.
Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, взрывная волна из порта нанесла ущерб даже в центре города.
"Центр города засыпан битым стеклом: окна выбило взрывом", — говорится в материале.
У некоторых зданий, например, у местной музыкальной школы не осталось ни одного уцелевшего окна.
Кроме того, даже спустя пять часов пожар в порту все еще продолжался. Его можно видеть с набережной.
В это же время песевдоглава Крыму Сергей Аксенов заявляет, что повреждения получили всего "шесть зданий".
"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", — информирует предатель.
Также, по его данным, уже известно об одном погибшем и двух раненых в результате взрыва.
Напомним, что больше деталей о новой мощнейшей "бавовне" в Крыму вы можете узнать из материала "Телеграфа", перейдя по ссылке.