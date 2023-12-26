"Новочеркаськ" знищено: добірка ефектних відео моменту вибуху на російському кораблі

У Феодосії пролунав потужний вибух, після нього тривала детонація

Нічний удар по великому російському десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії влучив у відео. Кадри з потужною детонацією було опубліковано у мережі місцевими жителями.

"Телеграф" зробив добірку ефектних роликів та підібрав інформацію про цей корабель.

Як відомо, корабель був побудований на верфі у Гданську (Польща) (заводський № 775/24). Спущено судно на воду 17 квітня 1987 року. Вступив до лав Чорноморського флоту ВМФ СРСР корабель з 30 листопада 1987 року. До 1990 року судно брало участь у військових навчаннях різного масштабу. У період із 1990 по 1998 рік перебував у складі кораблів консервації.

У лютому 1998 року БДК було введено до складу сил 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту. При цьому судно залишалося на консервації. З ініціативи адміністрації міста Новочеркаська — шефа корабля — на підставі наказу головкому ВМФ Росії від 7 квітня 2002 великому десантному кораблю було присвоєно найменування "Новочеркаськ". На початку 2007 року БДК було виведено з консервації та введено до складу діючих сил Чорноморського флоту РФ.

Корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. За інформацією ЗМІ, "Новочеркаськ" міг використовуватися для перевезення до Криму БПЛА типу Shahed та інших боєприпасів.

На початку повномасштабної війни в Україні, 24 березня 2022 року, "Новочеркаськ" вже було пошкоджено під час удару по порту Бердянська.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Міноборони РФ визнали факт удару по "Новочеркаську".