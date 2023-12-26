"Новочеркасск" уничтожен: подборка эффектных видео момента взрыва на российском корабле

В порту Феодосии раздался мощный взрыв, после него продолжалась детонация

Ночной удар по большому российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии попал на видео. Кадры с мощной детонацией были опубликованы в сети местными жителями.

"Телеграф" сделал подборку эффектных роликов и подобрал информацию об этом корабле.

Как известно, корабль был построен на верфи в Гданьске (Польша) (заводской № 775/24). Спущено судно на воду 17 апреля 1987 года. Вступил в ряды Черноморского флота ВМФ СССР корабльс 30 ноября 1987 года. До 1990 года судно участвовало в военных учениях разного масштаба. В период с 1990 по 1998 год находился в составе кораблей консервации.

В феврале 1998 года БДК был введен в состав сил 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. При этом судно оставалось на консервации. По инициативе администрации города Новочеркасска — шефа корабля — на основании приказа главкома ВМФ России от 7 апреля 2002 года большому десантному кораблю было присвоено наименование "Новочеркасск". В начале 2007 года БДК был выведен из консервации и введен в состав действующих сил Черноморского флота РФ.

Стоит отметить, что корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброску морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки. По информации СМИ, "Новочеркасск" мог использоваться для перевозки в Крым БПЛА типа Shahed и других боеприпасов.

В начале полномасштабной войны в Украине, 24 марта 2022 года, "Новочеркасск" уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Минобороны РФ признали факт удара по "Новочеркасску".