И это все? Сколько БДК осталось у россиян в Черном море после уничтожения "Новочеркасска"

У россиян скоро будет "юбилей"

Эффектная аннигиляция российского большого десантного корабля "Новочеркасск" стала далеко не первой для флота оккупантов. ВСУ уже довольно серьезно проредили ряды.

"Телеграф" рассказывает о потерях десантного флота ЧФ РФ с начала полномасштабного вторжения. У россиян скоро будет "юбилей".

"Саратов"

Данное судно успело отличиться участием в аннексии Крыма и вторжении в Грузию. 24 марта 2022 года корабль стоял в захваченном порту в Бердянске, где его поразили ракеты. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.

Повреждены

"Орск" и "Цезарь Куников"

Вышеуказанные корабли получили серьезные повреждения во время атаки на БДК "Саратов" в Бердянске.

Таким образом получается, что Силы обороны Украины вывели из строя 4 из 6 БДК ЧФ РФ. При этом нужно иметь в виду, что некоторые корабли могут быть "поражены" еще и их техническим состоянием. Например, известно, что прошлом году БДК "Азов", который также принадлежит ЧФ РФ, стоял на ремонте в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте. Если учитывать и его, то получится, что у ЧФ РФ действующим прямо сейчас остался всего 1 большой десантный корабль. А полностью выведена из строя треть таких судов.

Кроме того важно отметить, что россияне до полномасштабного вторжения успели притащить в Черное море еще несколько своих посудин из других флотов. Впрочем, их тут ожидала такая же незавидная участь. Поврежденный "Оленегорский горняк" и полностью уничтоженный "Минск" это могут подтвердить.

Также не следует забывать, что россия успешно лишается и флота малых десантных судов. Уже точно известно о нескольких уничтоженных кораблях проекта "Серна".

В целом же в Черном море, по данным спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, по состоянию на начало осени 2023 года у РФ выжило всего 8 БДК. Эти потери уже учитывали "Новочерскасск" просто тогда он числился в "подбитых", но россияне видимо его подлатали.

"Но эта информация нуждается в уточнении по состоянию на данный момент, может и больше", отметил тогда военный.

В то же время, из имеющихся 8, два непригодны для использования и не выходят в море. Об этом сообщил военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

То есть в Черном море, предварительно, осталось 6 (а, вероятно, и меньше, если учитывать с ремонтом и повреждениями) БДК из нескольких флотов ВМФ РФ и, возможно, 1 действующий корабль ЧФ РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит Феодосия после мощнейшего взрыва в порту