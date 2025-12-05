Росіяни знищили ТЕЦ у Херсоні, а у Покровську критична ситуація. Хронологія війни — день 1381

5 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі п'ятниця, 5 грудня 2025 року. Від початку доби на фронті відбулося 154 бойові зіткнення, інформують у Генштабі ЗСУ. Покровський напрямок вже традиційно залишається найгарячішим — там підрозділи росіян 51 раз намагалися прорвати українську оборону. Як виявилося, під час візиту Зеленського до Ірландії за його літаком полювали невідомі дрони. А росіяни вчергове атакували Херсонську ТЕЦ й наразі знищена станція припинила роботу, повідомили у "Нафтогазі". При обстрілі також постраждали співробітники станції.

Як проходить 1381-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога через загрозу дронів.

Карта тривог в Україні

