Підсумки зустрічі Путіна з Віткоффом та Кушнером та складна ситуація на фронті. Хронологія війни — день 1379
3 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі середа, 3 грудня 2025 року. Покровський напрямок залишається найгарячішим – за добу там зафіксовано 48 штурмів росіян. При цьому загалом на фронті сталося 191 бойове зіткнення. Тим часом у Москві завершилися переговори Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з главою Кремля Володимиром Путіним, під час яких сторони компромісу не знайшли.
Як проходить 1379-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 За підсумками зустрічі Володимира Путіна з американською стороною, його помічник Ушаков зробив низку заяв:
- Компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується. Ми обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать величезні перспективи взаємодії.
- Розмова Путіна з Віткоффом була конструктивною, дуже корисною та змістовною
- Із чимось готові погодитися. Щось викликало критику. Але відбулася корисна дискусія
- Має бути ще більша робота, Росія і США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів.
- Зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання війни
- Представники президента США передали Путіну привіт та найкращі побажання від Трампа.
- Москва отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа з врегулювання в Україні з 28 пунктів.
Зазначимо, що тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. У НАТО зазначили, що росіяни контролюють 95% Покровська, а його втрата, хоч і буде ударом для України, не стане крахом для оборони.
