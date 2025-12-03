Підсумки зустрічі Путіна з Віткоффом та Кушнером та складна ситуація на фронті. Хронологія війни — день 1379

3 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 3 грудня 2025 року. Покровський напрямок залишається найгарячішим – за добу там зафіксовано 48 штурмів росіян. При цьому загалом на фронті сталося 191 бойове зіткнення. Тим часом у Москві завершилися переговори Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з главою Кремля Володимиром Путіним, під час яких сторони компромісу не знайшли.

Як проходить 1379-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 За підсумками зустрічі Володимира Путіна з американською стороною, його помічник Ушаков зробив низку заяв:

Компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується. Ми обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать величезні перспективи взаємодії.

Розмова Путіна з Віткоффом була конструктивною, дуже корисною та змістовною

Із чимось готові погодитися. Щось викликало критику. Але відбулася корисна дискусія

Має бути ще більша робота, Росія і США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів.

Зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання війни

Представники президента США передали Путіну привіт та найкращі побажання від Трампа.

Москва отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа з врегулювання в Україні з 28 пунктів.

Зазначимо, що тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. У НАТО зазначили, що росіяни контролюють 95% Покровська, а його втрата, хоч і буде ударом для України, не стане крахом для оборони.

Покровськ на карті Deep State

