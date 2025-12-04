Трамп оцінив перемовини у Росії, а у Донецьку блекаут. Хронологія війни — день 1380

4 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 4 грудня 2025 року. Від початку доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Найбільше їх зафіксовано на Покровському напрямку, де російські підрозділи 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Як проходить 1380-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Понад 50 безпілотників "відвідали" тимчасово окуповані території. У Донецьку через атаку добрих дронів частково знеструмлені Ворошиловський і Київський райони міста.

Президент США Дональд Трамп тим часом назвав дуже гарною зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером. Його делегати після візиту до Москви висловили певність, що Росія налаштована на врегулювання війни в Україні.

