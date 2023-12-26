"Новочеркаськ" уражений: у ЗСУ кажуть, що це може бути не єдина хороша новина

Україна проводить дорозвідку

Великий десантний корабель "Новочеркаськ", який був знищений у Феодосії, ймовірно, був не єдиним ураженим кораблем противника. Точно це має встановити дорозвідка.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона пояснила, що навіть якщо окупанти розставляли свої кораблі в порту з урахуванням усіх правил безпеки, вибух настільки великої потужності цілком міг пошкодити й інші судна.

"У цьому випадку нам дійсно потрібна дорозвідка. Цілком ймовірне (пошкодження інших кораблів — Ред.) оскільки все ж таки зосередження в портовій інфраструктурі дуже щільне. І незважаючи на те, що противник міг врахувати відстань або дистанцію, яка необхідна за правилами безпеки, між різними бойовими одиницями, вибух такої потужності міг завдати удару й іншим об’єктам, у тому числі, кораблям", — сказала вона.

Нагадаємо, що після знищення "Новочеркаська" у росіян у Чорному морі залишилося не так вже й багато кораблів такого типу. А у самого Чорноморського флоту взагалі практично не залишилося.