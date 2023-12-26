"Новочеркасск" поражен: в ВСУ говорят, что это может быть не единственная хорошая новость

Украина проводит доразведку

Большой десантный корабль "Новочеркасск", который был уничтожен в порту Феодосии, вероятно, был не единственным пораженным кораблем противника. Точно это должно установить доразведка.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она объяснила, что даже если оккупанты расставляли свои корабли в порту с учетом всех правил безопасности, то взрыв настолько большой мощности вполне мог повредить и другие судна.

"В этом случае нам действительно нужна доразведка. Вполне вероятно (повреждение других кораблей — Ред.) поскольку все же сосредоточение в портовой инфраструктуре очень плотное. И несмотря на то, что противник мог учесть расстояние или дистанцию, которая необходима по правилам безопасности, между разными боевыми единицами, взрыв такой мощности мог нанести удар и по другим объектам, в том числе, кораблям", — сказала она.

Напомним, что после уничтожения "Новочеркасска" у россиян в Черном море осталось не так уж и много кораблей такого типа. А у самого Черноморского флота и вовсе практически не осталось.