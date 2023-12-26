Випарувався: у мережі з'явилися перші фото "Новочеркаська", а в РФ справжній "розбір польотів"

Навіть пропаганда визнала втрату корабля

У мережі з’явилися перші фото з місця прильоту у Феодосії. Судячи з них, від БДК "Новочеркаськ" залишилася лише купка металу.

Як стверджують інтернет-пабліки, у них у розпорядженні виявилося фото з місця ураження російського корабля. Слід зазначити, що справжність знімків підтверджує і рельєф місцевості і самі уламки корабля.

Як зауважив відомий український волонтер та активіст Сергій Стерненко, який також запостив у себе це фото, ВДК "Новочеркаськ" просто "випарувався".

Після цих фото, до речі, навіть російські пропагандисти змушені були визнати, що "Новочеркаськ" затонув.

А тим часом у Росії почався справжній "розбір польотів" з приводу прильоту. Зокрема там карають тих, хто викладав відео з ним. Одним із таких роззяв виявився моряк Михайлов Сергій Валерійович (капітан другого рангу). Як стверджують українські Telegram-канали, посилаючись на заяву заступника псевдоголови Криму, саме він є тим росіянином, який скакав в одних трусах і одним з перших опублікував відео прильоту. Йому зараз нібито загрожує тюремний термін.

При цьому в мережі продовжують з’являтися відео потужного вибуху. Так виглядає один із, можливо, найепічніших відеороликів.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку ефектних відео моментів вибуху на російському кораблі.