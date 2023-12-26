Испарился: в сети появились первые фото "Новочеркасска", а в РФ настоящий "разбор полетов"

Даже пропаганда признала потерю корабля

В сети появились первые фото с места прилета в порту Феодосии. Судя по ним, от БДК "Новочеркасск" осталась только кучка металла.

Как утверждают интернет-паблики, у них в распоряжении оказалось фото с места поражения российского корабля. Стоит отметить, что подлинность снимков подтверждает и рельеф местности и сами обломки корабля.

Как подметил известный украинский волонтер и активист Сергей Стерненко, который также запостил у себя данное фото, БДК "Новочеркасск" просто "испарился".

После этих фото, к слову, даже российские пропагандисты были вынуждены признать, что "Новочеркасск" затонул.

А тем временем в России начался настоящий "разбор полетов" по поводу прилета. В частности, там наказывают тех, кто выкладывал видео с ним. Одним из таких зевак оказался моряк Михайлов Сергей Валерьевич (капитан второго ранга). Как утверждают украинские Telegram-каналы, ссылаясь на заявление заместителя псевдоглавы Крыма, именно он являться тем скачущим в трусах россиянином, который одним из первый опубликовал видео прилета. Ему сейчас якобы грозит тюремный срок.

При этом в сети до сих пор продолжают появляться видео мощного взрыва. Так выглядит один из, возможно, самых эпичных видеороликов.

Напомним, ранее мы публиковали подборку эффектных видео момента взрыва на российском корабле.