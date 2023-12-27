Не лише ВДК "Новочеркаськ": яке ще судно було пошкоджено після вибуху у Феодосії (фото)

Судно будувалося ще за Сталіна

У ніч проти 26 грудня ЗСУ вразили у Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ", а також ще одне судно. Як з’ясували журналісти, йдеться про навчально-тренувальне судно "УТС-150".

Як повідомляє російський підрозділ "Радіо Свобода", це старе судно, яке на знімках із порту можна побачити ще з 2007 року.

Згідно з даними з відкритих джерел, судно УТС-150 було збудовано 1953 року і після розпаду Радянського союзу було передано Україні. Однак у 1997 році під час підписання договору щодо розміщення в Криму російського Чорноморського флоту частину українських суден було передано Росії. Тоді ж УТС-150 змінив власника, як і багато інших кораблів та катерів.

Чи використовувався він окупантами після 2014 року, невідомо.

УТС 150

Цікаві деталі також з’явилися і про знищений десантний корабель "Новочеркаськ". За даними російських ЗМІ на його борту знаходилися не БПЛА "Шахед", а 4400 артилерійських боєприпасів, 280 ракет для РСЗВ "Град" та 62 члени екіпажу. Цим можна пояснити те, чому вибух на кораблі був настільки великим.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку ефектних відео моментів вибуху на російському кораблі.