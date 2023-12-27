Пошел ко дну не один: СМИ сообщили, сколько моряков было на борту "Новочеркасска"

Командир корабля сказал, что все отлично

Во время атаки на корабль "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии на нем был немалый экипаж. Российские моряки увидели дно Черного моря, как и судно окупантов.

Об этом сообщает российское издание ASTRA в Telegram, ссылаясь на собственные источники. Более 30 моряков считаются пропавшими без вести, более 20 травмированы и один человек погиб.

"77 моряков находились на корабле "Новочеркасск" в момент атаки в Феодосийском порту", — говорится в сообщении.

По данным источников ASTRA, боеприпас во время атаки ночью вторника, 26 декабря, попал в носовую часть большого десантного корабля и вызвал мощный взрыв.

Фото, на котором виден экипаж и людей на борту

Как пишет издание, на борту в момент атаки, кроме указанных 77 моряков, находились и другие члены экипажа "Новочеркасская". Согласно первичным данным, пострадали как минимум три из них, точное количество пострадавших неизвестно.

РосСМИ, со ссылкой на родственников моряков, пишет по меньшей мере о двух офицерах, которые могли находиться на корабле в момент атаки. Также известно, что ранее "под вопросом" была судьба 57 членов экипажа и 16 местных жителей, участвовавших в разгрузочных работах.

Позже журналисты ASTRA написали: "33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки на корабль "Новочеркасск" в Феодосийском порту".

РосСМИ пишут, что на месте были обнаружены обломки ракеты Storm Shadow.

Кроме того, отмечается, что российские журналисты дозвонились командиру "Новочеркасска" Николаю Степаненко. По его словам, "никто не пострадал, все равно, все отлично".

Заметим, что корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки. По информации СМИ, "Новочеркасск" мог использоваться для перевозки в Крым БПЛА типа Shahed и других боеприпасов.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 26 декабря было поражено также учебно-тренировочное судно "УТС-150". Это старое судно, которое на снимках из порта можно увидеть с 2007 года.