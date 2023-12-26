Минус два корабля? На первых спутниковых снимках с Феодосии заметили интересную деталь (видео)

Россияне испугались ночной атаки и вывели два судна из Крыма

Появились первые спутниковые снимки порта Феодосии после удара по БДК "Новочеркасск". Выяснилось, что повреждено еще одно судно.

Фото сервиса Planet.com публикует "Радио. Свобода". Для сравнения был использован спутниковый снимок за 24 декабря.

Так на фото видно, что корабль "Новочеркасск" 24 декабря стоял в порту Феодосии, а сегодня на его месте черное пятно. По словам спикера ВС Украины Юрия Игната, от большого десантного корабля Черноморского флота РФ остался лишь металлический каркас.

Кроме того, на спутниковом снимке видно, что на изменения произошли на месте, где стояло другое судно. После ночной атаки ВСУ этот корабль затонул, но частично. В ВСУ также не исключают того, что при детонации "Новочеркасска" могли пострадать и другие корабли, но точку в этом вопросе поставят данные разведки.

Также стало известно, что через несколько часов после удара по бухте в Феодосии оттуда вышли два российских судна, передает "Крым.Реалии". Из-за дымки и большого расстояния не удалось идентифицировать эти суда, но по имеющимся данным это были военный корабль и военный катер. Куда россияне перебазируют эти два плавсредства неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько кораблей осталось у россиян в Черном море. В Великобритании подсчитали, что за последние четыре месяца Черноморский флот лишился 20% своих судов и это ставит под вопрос превосходство россиян в Черном море.