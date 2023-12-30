Ракетный удар по Украине 29 декабря: в Киеве и Запорожье возросло число погибших (обновлено)

В больницах Киева находятся почти два десятка пострадавших

После массированного ракетного удара по Украине 29 декабря выросло количество жертв в двух городах. Речь идет о Киеве и Запорожье.

Об этом сообщают местные власти. В частности в Запорожье и Киеве объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара.

По состоянию на вечер 29 декабря в Киеве было известно о девяти погибших, а утром 30 декабря число жертв выросло до 16 человек. Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что ранения и ушиби получили 32 человека.

"Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. К настоящему времени 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлено днем траура", — написал он.

По информации секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, скончался один из пострадавших во время вчерашней российской атаки на город. По состоянию на вечер 29 декабря было известно о восьми погибших, теперь жертв стало девять.

"В Запорожье объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара. 29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей. Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Запорожье тоскует", — написал Куртев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ.