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Ракетный удар по Украине 29 декабря: в Киеве и Запорожье возросло число погибших (обновлено)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Россияне уничтожили жилые дома и не только Новость обновлена 30 декабря 2023, 12:50
Россияне уничтожили жилые дома и не только. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В больницах Киева находятся почти два десятка пострадавших

После массированного ракетного удара по Украине 29 декабря выросло количество жертв в двух городах. Речь идет о Киеве и Запорожье.

Об этом сообщают местные власти. В частности в Запорожье и Киеве объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара.

По состоянию на вечер 29 декабря в Киеве было известно о девяти погибших, а утром 30 декабря число жертв выросло до 16 человек. Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что ранения и ушиби получили 32 человека.

"Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. К настоящему времени 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлено днем траура", написал он.

По информации секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, скончался один из пострадавших во время вчерашней российской атаки на город. По состоянию на вечер 29 декабря было известно о восьми погибших, теперь жертв стало девять.

"В Запорожье объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара. 29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей. Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Запорожье тоскует",написал Куртев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ.

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#Киев #Жертвы #Ракетный обстрел #Запоріжжя