Ракетный удар по Украине 29 декабря: в Киеве и Запорожье возросло число погибших (обновлено)
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В больницах Киева находятся почти два десятка пострадавших
После массированного ракетного удара по Украине 29 декабря выросло количество жертв в двух городах. Речь идет о Киеве и Запорожье.
Об этом сообщают местные власти. В частности в Запорожье и Киеве объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара.
По состоянию на вечер 29 декабря в Киеве было известно о девяти погибших, а утром 30 декабря число жертв выросло до 16 человек. Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что ранения и ушиби получили 32 человека.
"Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. К настоящему времени 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы. 1 января в Киеве будет объявлено днем траура", — написал он.
По информации секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, скончался один из пострадавших во время вчерашней российской атаки на город. По состоянию на вечер 29 декабря было известно о восьми погибших, теперь жертв стало девять.
"В Запорожье объявлен День траура по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара. 29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей. Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Запорожье тоскует", — написал Куртев.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ.