Досталось и Сумщине: в результате утренних обстрелов есть раненные (фото)

На дорогах воронки от взрывов

Во время утренней массовой атаки на Украину многочисленные взрывы прогремели во многих городах нашего государства. Также они были слышны в городе Конотоп Сумской области.

В результате обстрела пострадали два человека. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, публикуя фотографии последствий прилетов.

"По данным следствия, 29 декабря 2023 года утром, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг совершил ракетные обстрелы г. Конотоп Сумской области", — говорится в сообщении.

Ранения получили 65-летний и 39-летний мужчины, являющиеся гражданскими гражданами Украины. Повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, один автомобиль сгорел дотла.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы Украины в Сумской области.

Ранее "Телеграф" писал, что утром в пятницу, 29 декабря, российские захватчики выпустили по Украине около 110 ракет. Большая часть сбита. Но есть страшные последствия.