Более сотни: Зеленский рассказал, сколько ракет россияне запустили по Украине

Президент пообещал отомстить за утреннюю атаку

Утром в пятницу, 29 декабря, российские захватчики выпустили по Украине около 110 ракет. Большая часть сбита. Но есть страшные последствия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Подробности он изложил в официальном Telegram-канале.

"К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", — сказал украинский лидер.

По словам Владимира Зеленского, разрушения получили роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Враг бил по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Харькову, Запорожью и другим украинским городам.

Глава государства подчеркнул, что на этот раз Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505.

"Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет.", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по роддому в Днепре ракетами. Одна секция здания медучреждения полностью сгорела.