Понад сотню: Зеленський розповів, скільки ракет росіяни запустили по Україні

Президент пообіцяв помститися за ранкову атаку

Вранці у п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники випустили по Україні приблизно 110 ракет. Більша частина збита. Але є страшні наслідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Подробиці він виклав у соєму офіційному Telegram-каналі.

"На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим", — сказав український лідер.

За словами Володимира Зеленського, руйнувань зазнали пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Ворог бив по Київу, Львову, Одесі, Дніпру, Харкову, Запоріжжю й іншим українським містам.

Голова держави наголосив, що на цей раз Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

"Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде.", — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по пологовому будинку в Дніпрі ракетами. Одна секція будівлі медустанови повністю згоріла.