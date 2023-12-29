Дісталось і Сумщині: унаслідок ранкового обстрілу є поранені (фото)

На дорогах вирви від вибухів

Під час ранкової масової атаки на Україну численні вибухи пролунали у багатьох містах нашої держави. Також їх було чутно у місті Конотоп Сумської області.

Унаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, публікуючи фотографії наслідків від прильотів.

"За даними слідства, 29 грудня 2023 року зранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив ракетний обстріл м. Конотоп Сумської області", — йдеться у повідомленні.

Поранення отримали 65-річний та 39-річний чоловіки, які є цивільними громадянами України. Пошкоджено приміщення станції техобслуговування, житлові будинки, одна автівка згоріла вщент.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни(ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Раніше "Телеграф" писав, що вранці у п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники випустили по Україні приблизно 110 ракет. Більша частина збита. Але є страшні наслідки.