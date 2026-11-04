Танкери з дизелем РФ для США змінили курс, а Росія хоче посилити атаки. Хронологія війни - день 1715

4 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 4 листопада. Російські війська продовжують одну з найбільших атак на українську енергетику. Як наслідок у Житомирі та у Ковелі блекаут. Тим часом триває підготовка до зустрічі української делегації та російської з Меланією Трамп. Ситуація на фронті залишається напруженою.

Як проходить 1715-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські танкери з дизелем різко змінили курс і більше не прямують до США: із трьох суден лише одне зберігає американський напрямок.

Росія хоче посилити удари по Україні після виборів у США, – Bloomberg.

У кремлі очікують, що позиції Трампа ослабнуть після проміжних виборів до Конгресу. Москва хоче домогтися скасування санкцій і відновлення економічної співпраці – без обов’язкового припинення війни.

Про те, що відбувалося 3 листопада, читайте у трансляції: Приліт по ТЦ в Одесі та блекаут у Житомирі. Хронологія війни — день 1714

З ситуацією в Україні 2 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни запустили дрони та вдарили по школі, де роздавали гуманітарку. Хронологія війни — день 1713

Про новини та події 1 листопада "Телеграф" розповідав тут: "Ядерна тривога" та деталі звірств в Олешках. Хронологія війни — день 1712