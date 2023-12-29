Жертвой ракетного удара по Львову стал звездный баскетболист

Захватчики убили знаменитого украинского спортсмена

В пятницу, 29 декабря, Россия убила украинского баскетболиста, тренера, мастера спорта Украины международного класса Виктора Кобзистого, который погиб во Львове в результате масштабной ракетной атаки оккупантов.

О смерти известного баскетболиста сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины. У Виктора остался сын — Александр, который также занимается баскетболом.

Кобзистый за национальную сборную провел 11 матчей, сыграв на чемпионатах Европы в 2001 и 2005 годах. На клубном уровне играл за "Нефтехимик" (Кременчуг), ЦСКА-Рико Киев, "Азовмаш" Мариуполь, "Днепр" и "Будивельник" Киев. Виктор становился чемпионом Украины в 2011 году, а до этого брал "серебро" (2010). Кроме того, он дважды выступал за национальную команду на Универсиадах (2003, 2005).

После завершения игровой карьеры Кобзистый в качестве тренера дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014), а также выигрывал Кубок Суперлиги (2012) и Кубок Украины (2013). С 2015 по 2020 год работал президентом баскетбольного клуба "Кремень".

Напомним, на войне против российских захватчиков погиб баскетболист Украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров.

Ранее сообщалось, что представитель фанатского сектора "Киев-Баскета" Алексей "Май" Ачкасов отдал свою жизнь, защищая Украину в самых горячих точках фронта.