Жертвою ракетного удару по Львову став зірковий баскетболіст

Загарбники вбили знаменитого українського спортсмена

У п’ятницю, 29 грудня, Росія вбила українського баскетболіста, тренера, майстра спорту України міжнародного класу Віктора Кобзистого, який загинув у Львові внаслідок масштабної ракетної атаки окупантів.

Про смерть відомого баскетболіста, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. У Віктора залишився син Олександр, який також займається баскетболом.

Кобзистий за національну збірну провів 11 матчів, зігравши на чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках. На клубному рівні грав за "Нафтохімік" (Кременчук), ЦСКА-Ріко Київ, "Азовмаш" Маріуполь, "Дніпро" та "Будівельник" Київ. Віктор ставав чемпіоном України у 2011 році, а до цього брав "срібло" (2010). Крім того, він двічі виступав за національну команду на Універсіадах (2003, 2005).

Після завершення ігрової кар’єри Кобзистий як тренер двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014), а також вигравав Кубок Суперліги (2012) та Кубок України (2013). З 2015 по 2020 рік працював президентом баскетбольного клубу "Кремінь".

Нагадаємо, на війні проти російських загарбників загинув баскетболіст Української стрітбольної ліги 3х3 Сергій Федоров.

Раніше повідомлялося, що представник фанатського сектору "Київ-Баскета" Олексій "Май" Ачкасов віддав своє життя, захищаючи Україну у найгарячіших точках фронту.