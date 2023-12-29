Лікарні, ТРЦ, будинки. Якими є наслідки нової масованої атаки Росії проти України (фото, відео)

Під завалами у кількох областях досі можуть перебувати люди

Росія відновила масовані ракетні й дронові ракетні атаки по Україні — всю ніч у країні включалися сигнали повітряної тривоги, а під ранок одразу у багатьох містах були прильоти. Так, в Одесі влучили у багатоповерхівку, у Києві вкотре пошкоджена станція метро "Лук'янівська", у Дніпрі зруйнували торговий центр, у Львові є потрапляння у житловий будинок.

Є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, пише Міненерго. "Телеграф" розповідає, якими є наслідки ранкової атаки:

Скільки та яких ракет було

Це — наймасовіша ракета за пів року. Росіяни випустили у бік України 158 снарядів усіх можливих типів, включно з Шахедами, балістикою і крилатими ракетами. Знищено 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з півночі та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Їх було 36.

Росіяни випустили у бік України 158 різних набоїв, включно з Шахедами, балістикою і крилатими ракетами

Потім, близько 3:00 ворог підняв у повітря бомбардувальники Ту-95МС. Близько 6:00 ранку літаки запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. З Курської області біля 05:00 ранку бомбардувальники Ту-22М3 випустили 8 крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей. Одночасно вдарили по Харкову -300.

Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М з окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.

О 6.30 п’ять винищувачів МіГ-31К випустили 5 балістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Київ

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Внаслідок атаки на столицю загинули три людини, 24 осіб постраждали. У небі над столицею збили три десятки повітряних цілей за даними КМВА. Де є пошкодження:

У Святошинському районі збита ракета впала на дах 25-поверхівки, пошкоджена покрівля, уламки розлетілися навколо пошкодивши автівки та навколишні будинки.

Пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська" та ТЦ й McDonald's біля неї, вилетіли вікна у недобудованому бізнес-центрі. Трьох людей діставали з-під завалів, рятувальна операція триває. Усі ці об'єкти вражені повторно, їх уже відновлювали після прильоту минулого року. Станцію метро вже знову відкрили, вона працює у звичному режиму для перевезення пасажирів.

Лук'янівка після прильоту

У Дарницькому районі у приватному секторі пошкоджений будинок. Без займання. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

У Подільському районі загорівся склад на площі орієнтовно 3000 м2.

Львів

У Львові є влучання у житловий будинок, пошкоджені 3 школи й дитсадок. Через ракетний удар одна людина загинула, 15 постраждалих, з них одна людина у складному стані, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Житловий будинок у Львові посікло осколками

Влучання відбулося у спальному районі та спричинило багато руйнувань, у 10 навколишніх будинках повибивало вікна та двері. Поруч знаходиться школа, де, за словами Садового, після атаки "немає живого місця", тому зимові канікули для дітей швидше за все затягнуться, знадобиться місяць на відновлення

У Львові відбулися також пожежі на об'єктах критичної інфраструктури, їх швидко ліквідували пожежники.

Одеса

В Одесі є пошкодження житлових будинків, зокрема руйнувань зазнала одна з багатоповерхівок. На місці гасили пожежу. Загинули 3 людей, ще 22 постраждали, серед них 2 дітей.

Наслідки ранкової атаки в Одесі

Рятувальники врятували 23 людей із житлової 17-типоверхівки. Окрім цього, пошкоджено ще щонайменше два будинки. А в області зафіксували влучання у триповерховий будинок, під завалами якого можуть перебувати люди.

Мешканці будинку в Одесі після вибухів

Фото: голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Мешканці атакованого будинку

Гасіння пожежі

Внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них 1 дитина, повідомило Міністерство охорони здоров'я України. На жаль, одна людина загинула.

Дніпро

У Дніпрі є влучання в пологовий будинок та торговий центр, є руйнування та вибиті вікна у житлових будинках. Внаслідок влучання у ТЦ виникла пожежа, ось так місце виглядає зараз:

Приліт по ТЦ у Дніпрі. Фото: Офіс генпрокурора

Загалом внаслідок ударів по Дніпру 5 людей загинули, понад 25 травмовані, повідомляє ОВА. Другий удар прийшовся на пологовий будинок. На момент удару у будівлі перебували пацієнти. Мер міста Борис Філатов заявив, що ракета пройшла по дотичній, підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

Прокурорами розпочато порушено справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пологовий у Дніпрі

Харків

Окупанти поцілили в лікарню, школу, відділення "Нової пошти", склади, транспортне депо, цивільні підприємства, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. По місту били ракети С-300 та Х-22, всього завдали понад 20 ударів.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули три людини, 11 людей отримали поранення. З-під уламків бетонних конструкцій однієї з будівель надзвичайники врятували чоловіка, а під час гасіння однієї з пожеж евакуювали 30 осіб, у тому числі 2-х дітей.

Також вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа, повідомив МОЗ. Пошкоджено автомобіль "швидкої". На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав.

Запоріжжя

Внаслідок удару по Запоріжжю загинули 4 людини, повідомив очільник області Юрій Малашко. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

Постраждали 2 заклади освіти та лікарня та 20 багатоповерхівок повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає "Суспільне Запоріжжя".

Сумщина

У Конотопі ракетний удар пошкодив СТО, житлові будинки та автомобілі. За даними обласної військової адміністрації внаслідок обстрілу травмовано 3 людини.

Наслідки удару по Конотопу

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вранці 29 грудня росіяни випустили по Україні понад 100 ракет різного типу. Президент пообіцяв помститися росіянам.