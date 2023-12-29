Больницы, ТРЦ, дома. Какие последствия новой массированной атаки России против Украины (фото, видео)

Под завалами в нескольких областях до сих пор могут находиться люди

Россия возобновила массированные ракетные и дроновые ракетные атаки по Украине — всю ночь в стране включались сигналы воздушной тревоги, а к утру сразу во многих городах были прилеты. Так, в Одессе попали в многоэтажку, в Киеве раз повреждена станция метро "Лукьяновская", в Днепре разрушили торговый центр, во Львове попадание в жилой дом.

Есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, пишет Минэнерго. "Телеграф" рассказывает, каковы последствия утренней атаки:

Сколько и каких ракет было

Это самая массовая ракета за полгода. Россияне выпустили в сторону Украины 158 снарядов всех возможных типов, включая "Шахеды", баллистику и крылатые ракеты. Уничтожены 27 ударных БпЛА и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что сначала кафиры традиционно атаковали "Шахедами" с севера и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Их было 36 человек.

Россияне выпустили в сторону Украины 158 различных патронов, включая Шахеды, баллистику и крылатые ракеты

Затем, около трех часов враг поднял в воздух бомбардировщики Ту-95МС. Около шести часов утра самолеты запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Из Курской области около 05:00 утра бомбардировщики Ту-22М3 выпустили 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей. Одновременно ударили по Харькову –300.

В общей сложности враг выпустил по меньшей мере 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.

В 6.30 пять истребителей МиГ-31К выпустили 5 баллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

Киев

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В результате атаки на столицу погибло трое человек, 24 пострадали. В небе над столицей сбили три десятка воздушных целей по данным КМВА. Где есть повреждение:

В Святошинском районе сбитая ракета упала на крышу 25-этажки, повреждена кровля, обломки разлетелись вокруг повредив автомобили и окрестные дома.

Поврежденное здание станции метро "Лукьяновская" и ТЦ и McDonald’s возле нее вылетели окна в недостроенном бизнес-центре. Три человека доставали из-под завалов, спасательная операция продолжается. Все эти объекты поражены повторно, их уже восстанавливали по прилету прошлого года. Станцию метро уже снова открыли, она работает в обычном режиме для перевозки пассажиров.

Лукьяновка по прилету

В Дарницком районе в частном секторе поврежден дом. Без воспламенения. Информация о пострадавших выясняется.

В Подольском районе загорелся склад на площади ориентировочно 3000 м2.

Львов

Во Львове есть попадания в жилой дом, повреждены 3 школы и детский сад. Из-за ракетного удара один человек погиб, 15 пострадавших, из них один человек в сложном состоянии, сообщил городской голова Андрей Садовый.

Жилой дом во Львове посек осколками

Попадание произошло в спальном районе и повлекло много разрушений, в 10 окрестных домах выбило окна и двери. Рядом находится школа, где, по словам Садового, после атаки "нет живого места", поэтому зимние каникулы для детей, скорее всего, затянутся, понадобится месяц на восстановление.

Во Львове также произошли пожары на объектах критической инфраструктуры, их быстро ликвидировали пожарные.

Одесса

В Одессе есть повреждения жилых домов, в том числе разрушения получила одна из многоэтажек. На месте тушили пожар. Погибли 3 человека, еще 22 пострадали, среди них 2 детей.

Последствия утренней атаки в Одессе

Спасатели спасли 23 человека из жилой 17-этажки. Кроме этого, повреждены еще по меньшей мере два дома. А в области зафиксировали попадание в трехэтажное здание, под завалами которого могут находиться люди.

Жители дома в Одессе после взрывов

Фото: глава Одесской ОВА Олег Кипер. Жители атакованного дома

Тушение пожара

В результате попадания в здание школы 7 пострадавших, среди них 1 ребенок, сообщило Министерство здравоохранения Украины. К сожалению, один человек погиб.

Днепр

В Днепре есть попадание в роддом и торговый центр, разрушения и выбитые окна в жилых домах. В результате попадания в ТЦ возник пожар, вот так место выглядит сейчас:

Прилет по ТЦ в Днепре. Фото: Офис генпрокурора

Всего в результате ударов по Днепру 5 человек погибли, более 25 травмированы, сообщает ОВА. Второй удар пришелся на роддом. На момент удара в здании находились пациенты. Мэр города Борис Филатов заявил, что ракета прошла по касательной, подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.

Прокурорами возбуждено дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Родильный в Днепре

Харьков

Оккупанты попали в больницу, школу, отделение "Новой почты", склады, транспортное депо, гражданские предприятия, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона. По городу били ракеты С-300 и Х-22, всего нанесли более 20 ударов.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли три человека, 11 человек получили ранения. Из-под обломков бетонных конструкций одного из зданий чрезвычайники спасли мужчину, а во время тушения одного из пожаров эвакуировали 30 человек, в том числе 2 детей.

Также взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар, сообщил Минздрав. Поврежден автомобиль "скорой". К счастью, ни один из пациентов или медперсонала не пострадал.

Запорожье

В результате удара по Запорожью погибли 4 человека, сообщил глава области Юрий Малашко. Целями неприятеля стали местности нескольких компаний города. Одна из ракет разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра.

Пострадали 2 учебных заведения и больница и 20 многоэтажек сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает "Суспільне Запоріжжя".

Сумщина

В Конотопе ракетный удар повредил СТО, жилые дома и автомобили. По данным областной военной администрации в результате обстрела травмированы 3 человека.

Последствия удара по Конотопу

Ранее Телеграф рассказывал, что утром 29 декабря россияне выпустили по Украине более 100 ракет разного типа. Президент пообещал отомстить россиянам.