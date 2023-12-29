Ракетна істерика росіян: чого хотів ворог і що важливо робити Україні та союзникам

Ворог намагається вселити в українське суспільство недовіру до ЗСУ, каже Влад Волошин

Вночі та вранці 29 грудня російські окупанти влаштували наймасовішу повітряну атаку на Україну. Було випущено 36 ударних БпЛА Shahed-136/131, а також понад 120 ракет, включаючи крилаті, балістичні та аеробалістичні ("Кинджал"). Практично всі великі міста — Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя зазнали удару, є численні руйнування та жертви серед цивільного населення.

Експерти розповіли "Телеграфу", чому обстріл стався саме зараз, чого цим домагалися росіяни і які дії нам варто зробити.

Цілі агресора

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин розмірковує так:

"І я, і низка інших військових експертів попереджали, що Росія накопичує ракети для масованих ударів по українських містах. І, найімовірніше, ми незабаром побачимо продовження".

За словами полковника, 29 грудня акцент робився на цивільних об’єктах, промислових підприємствах. Далі, вважає він, можуть піти атаки по інфраструктурі. Масово. І ракетами, і безпілотниками.

"Це була ще перевірка готовності української ППО. І те, що більшість ракет і дронів були вражені, говорить про те, що ми були готові", — вважає експерт.

На думку Влада Волошина, сьогоднішня атака могла бути і помстою за недавнє знищення ворожих літаків та великого десантного корабля, і щоб посилити психологічне навантаження на українське суспільство (звідси – цивільні цілі, включаючи пологовий будинок, торговий центр у Дніпрі), і задля розкриття нашої системи ППО-ПРО.

"Ворог намагається вселити в українське суспільство недовіру до наших Збройних сил. Плюс – це впливає на самі Сили оборони, на воїнів на лінії фронту. Вони переживають за рідних у тилу. І зрозуміло, що РФ не припиняє спроб виявити та знищити системи протиракетної та протиповітряної оборони України, щоб потім бити вже по них, послаблюючи захист неба", – пояснює полковник.

Він акцентує – ми маємо бути готовими до того, що такі атаки можуть повторитися. Засоби для цього росіяни мають, впевнений експерт.

Він також вважає, що союзники України після цієї варварської атаки мають активізуватися з передачею нам всього необхідного для протистояння таким терористичним актам. А саме – максимально надавати системи ППО-ПРО, літаки тощо.

Як мінімізувати збитки

На думку експерта з питань сектору оборони та безпеки Олега Старікова, причина атаки саме сьогодні багато в чому пов’язана із погодою.

"Сьогодні метеорологічна служба РФ дала прогноз погоди: небо ясне, вологість знижена, вітер, температурний режим сприяють системі наведення крилатих ракет. Хіба ви не помітили, що крилаті ракети пускають саме за такої погоди? У системі управління цих ракет є елементи штучного інтелекту, де закладені польотні завдання. Вона і кружляє, поки не наведеться на потрібну ціль. А основні об’єкти ураження, як правило, це аеродроми, місця складування західного озброєння. На міста ж безпосередньо найчастіше падають уламки ракет, що збиті нашими системами ППО-ПРО", – пояснює експерт.

Він наголошує, що росіяни намагаються знищити злітно-посадкові смуги, всю інфраструктуру, пов’язану з аеродромами. Щоб той самий F-16 (який деякі медіа вже "побачили" в Україні) не міг нормально функціонувати.

Олег Старіков зазначає, що за допомогою розвідок РФ визначає, де у нас потенційно знаходиться західне озброєння. Ті ж крилаті ракети, пускові установки тощо. І намагається цілитися саме туди.

"Це повітряна операція на виявлення місць знаходження наших систем повітряної оборони оперативно-стратегічного рівня. З метою їхнього подальшого знищення, – наголосив експерт. – Щоб звести збитки від таких ударів до мінімуму, необхідно проводити стратегічні, оперативні та тактичні заходи щодо маскування тих видів озброєнь, про які я сказав вище. Ну і, зрозуміло, максимально зміцнювати свою протиповітряну оборону".